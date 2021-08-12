Китай признает правительство «Талибана», если падет Кабул

Китай признает легитимность правительства «Талибана», если падет Кабул, - сообщают американские СМИ со ссылкой на разведывательные органы США.

Анализ ситуации китайскими разведслужбами и военными побудил Пекин начать подготовку к установлению официальных отношений с "Талибаном". Однако пока Китай ждет, чтобы понять, действительно ли талибы способны контролировать страну.

США неоднократно заявляли, что международное сообщество не признает талибов в случае их прихода к власти силовым путем. В Вашингтоне полагают, что такая перспектива должна заставить лидеров движения пойти на переговоры с властями в Кабуле.