Леонид Швец, автор haqqin.az 00:20

В среду иранское Министерство здравоохранения сообщило, что за сутки в стране от ковида умерло 536 человек, а всего за то же время зафиксировано 42 541 случай заражения. В понедельник сообщалось о смерти 588 человек, днем раньше – 540. Свирепствует вариант "Дельта". Уровень смертности сейчас самый высокий за время пандемии. Всего по официальным данным с февраля 2020 года болело 4,2 миллиона иранцев, 94 тысячи из которых умерли. Но практически с самого начала пандемии эксперты сомневались в том, что эти цифры отвечали действительности и предлагали их умножить в два-два с половиной раза: во многих случаях до тестирования дело не доходило, и среди причин смерти вирусное заболевание не указывалось.

После начала массового вакцинирования в мире пошел постепенный, а к лету резко ускорившийся спад заболеваемости и, соответственно, озабоченности людей болезнью. Но не в Иране. Еще в январе аятолла Хаменеи заявил, что доверять вакцинам, произведенным в США и Британии, нельзя, соответственно, они в Иране и не появились. Был расчет на то, что иранские ученые справятся с поставленной непростой задачей и обеспечат страну своей вакциной COVIran Barekat. С горем пополам и многочисленными задержками ее начали-таки производить, несмотря на отсутствие международной лицензии, но на всю страну в 83 миллиона из 15,6 миллиона привитых отечественной вакциной привился лишь миллион человек, включая аятоллу, который сделал это публично и торжественно. Большинство остальных иранцев использовали спорадически попадавшие в страну китайскую Sinovac, индийскую Bharat и AstroZeneca, пришедшую в Иран по каналам гуманитарной помощи. Всего полностью вакцинированных только три миллиона – около 7,5%. В соседних Турции и ОАЭ полностью вакцинированы 33,4% и 73% населения соответственно. Результат налицо: на сто тысяч человек в Иране 312 случаев ковида (о поправке на проблемы с тестированием не забываем). Для примера, в Италии – 69, в Пакистане – 14, в Австралии – 6. Пандемия под контролем считается, когда эта цифра – 5 случаев на 100 тысяч человек. Большинство из 31 провинции сейчас в красной зоне максимальной эпидемиологической опасности. Больницы и персонал работают на пределе возможностей. Приходят сообщения о нехватке катафалков, и для развозки покойников привлекают службы такси. О том, что нужно принимать срочные меры и усиливать карантин, еще предыдущего президента Роухани умолял министр здравоохранения Саид Намаки. На минувшей неделе он обратился к Верховному лидеру, но тот оставил вопрос на усмотрение нового президента Раиси. Раиси отказался вводить двухнедельный локдаун с помощью вооруженных сил.