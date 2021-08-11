Иран сносит пятая волна пандемии оперативный комментарий
В среду иранское Министерство здравоохранения сообщило, что за сутки в стране от ковида умерло 536 человек, а всего за то же время зафиксировано 42 541 случай заражения. В понедельник сообщалось о смерти 588 человек, днем раньше – 540. Свирепствует вариант "Дельта". Уровень смертности сейчас самый высокий за время пандемии.
Всего по официальным данным с февраля 2020 года болело 4,2 миллиона иранцев, 94 тысячи из которых умерли. Но практически с самого начала пандемии эксперты сомневались в том, что эти цифры отвечали действительности и предлагали их умножить в два-два с половиной раза: во многих случаях до тестирования дело не доходило, и среди причин смерти вирусное заболевание не указывалось.
После начала массового вакцинирования в мире пошел постепенный, а к лету резко ускорившийся спад заболеваемости и, соответственно, озабоченности людей болезнью. Но не в Иране. Еще в январе аятолла Хаменеи заявил, что доверять вакцинам, произведенным в США и Британии, нельзя, соответственно, они в Иране и не появились. Был расчет на то, что иранские ученые справятся с поставленной непростой задачей и обеспечат страну своей вакциной COVIran Barekat. С горем пополам и многочисленными задержками ее начали-таки производить, несмотря на отсутствие международной лицензии, но на всю страну в 83 миллиона из 15,6 миллиона привитых отечественной вакциной привился лишь миллион человек, включая аятоллу, который сделал это публично и торжественно.
Большинство остальных иранцев использовали спорадически попадавшие в страну китайскую Sinovac, индийскую Bharat и AstroZeneca, пришедшую в Иран по каналам гуманитарной помощи. Всего полностью вакцинированных только три миллиона – около 7,5%. В соседних Турции и ОАЭ полностью вакцинированы 33,4% и 73% населения соответственно.
Результат налицо: на сто тысяч человек в Иране 312 случаев ковида (о поправке на проблемы с тестированием не забываем). Для примера, в Италии – 69, в Пакистане – 14, в Австралии – 6. Пандемия под контролем считается, когда эта цифра – 5 случаев на 100 тысяч человек. Большинство из 31 провинции сейчас в красной зоне максимальной эпидемиологической опасности. Больницы и персонал работают на пределе возможностей. Приходят сообщения о нехватке катафалков, и для развозки покойников привлекают службы такси.
О том, что нужно принимать срочные меры и усиливать карантин, еще предыдущего президента Роухани умолял министр здравоохранения Саид Намаки. На минувшей неделе он обратился к Верховному лидеру, но тот оставил вопрос на усмотрение нового президента Раиси. Раиси отказался вводить двухнедельный локдаун с помощью вооруженных сил.
В среду Хаменеи заявил, что борьба с ковидом является национальным приоритетом, но одновременно благословил праздничные церемонии в связи с началом святого месяца Мухаррам и призвал выйти иранцев на площади в день Ашуры. Конечно, с соблюдением всех мер предосторожности, но службы здравоохранения бьют тревогу: не больше 40% людей соблюдают эти меры. К этому добавляется широко распространенное неверие в пользу вакцин.
У специалистов опускаются руки, и они предрекают рост смертности через три недели до 1200 человек в день: даже если сейчас всех вакцинировать, чего, конечно, не будет, антитела появятся как раз только через три недели. За траурные дни иранцы интенсивно перезаражают друг друга, как было, например, в начале пандемии, когда роль одного из главных источников массового инфицирования сыграл город Кум, где собирались тысячи паломников.
Пятая волна пандемии оказалась для Ирана самой высокой и смертельной. Но кто сказал, что она последняя?