Главный педиатр Эркин Рагимов: «В Азербайджане дети стали болеть коронавирусом в тяжелой форме»
Несмотря на успехи, достигнутые человечеством в борьбе с коронавирусом, пандемия снова вышла на крайне опасную черту. Причем на этот раз помимо взрослых людей во всем мире ежедневно растет число заражений очередной мутацией вируса - штаммом «дельта» детей.
Подтверждает это и главный педиатр Минздрава Эркин Рагимов. «Коронавирусом в тяжелой форме стали все чаще болеть дети. Правда, в основном входящие в группу риска, страдающие различными хроническими заболеваниями. В любом случае родителям следует более внимательно следить за состоянием своих детей и беспричинном на первый взгляд повышении температуры, а тем более характерных коронавирусных симптомах немедленно обращаться к врачам», - заявил haqqin.az педиатр.
Э.Рагимов отмечает, что в начале пандемии было принято считать, что дети не болеют коронавирусом или переносят его в очень легкой форме. Однако по прошествии полутора лет лечебная практика и специальные исследования показали, что дети также могут тяжело переносить эту болезнь, вплоть до летальных исходов. Еще одна опасность, считает педиатр, заключается в том, что дети, перенесшие коронавирус в легкой форме, через 2-6 недель могут обрести синдром MİS-C, который приводит к проблемам с сердцем, легкими, кровеносной системой, почками и другими органами. Этот синдром впервые был зафиксирован в апреле этого года в Великобритании в том, что после выздоровления у детей могут наблюдаться высокая температура, неврологические проявления, нарушения желудочно-кишечной тракта и др.
«То есть это тяжелое заболевание, которому чаще всего подвергаются дети в возрасте 8-10 лет. Однако если вирус вовремя обнаружить, ребенок поправится гораздо быстрее и без серьезных последствий», - указывает он.
Возможно, предполагает педиатр, дельта-штамм коронавируса стал чаще выявляться у детей, поскольку взрослые сейчас массово вакцинируются, и на этом фоне заболевание в раннем возрасте стало более наглядно. Однако как бы то ни было, во многих странах возрастное ограничение вакцины Pfizer снижено до 12 лет.
«Научные исследования сначала проводились среди старших возрастных групп, но потом они охватили и более двух тысяч подостков 12-15 лет. И их результаты доказали эффективность вакцины для них. А теперь начаты исследования в младших возрастных группах. Азербайджанские вирусологи и педиатры пока ждут, чтобы появилось больше результатов», - рассказал Э.Рагимов
Врач подчеркнул при этом, что уже научно доказано и не подлежит сомнению значительное снижение риска заражения дельта-штаммом коронавируса в результате вакцинации. Он объясняет это сокращением вирусной нагрузки.
Вместе с тем, указывает Рагимов, у детей возможны и сезонные заболевания. К примеру, зимой по-прежнему распространены простуды, респираторные инфекции, а летом чаще наблюдаются желудочно-кишечные заболевания. Коронавирус, скорее всего, также распространяется в зависимости от сезона.
«Для более точной статистики распространения коронавируса среди детей в Азербайджане необходимо проводить тесты у детей с характерными симптомами. Вместе с тем только такие признаки наблюдаются примерно у 10-15 процентов заболевших ребят, остальные переносят болезнь в легкой форме. Но, повторяю, у детей, которые легко перенесли болезнь, может в дальнейшем наблюдаться синдром MİS-C», - сказал он.
Педиатр дал несколько рекомендаций, которые помогут уберечь ребенка от заражения. И прежде всего, если позволяет возраст ребенка, ему надо объяснить необходимость мер предосторожности и соблюдения правил гигиены. ВОЗ советует носить маски и соблюдать социальную дистанцию даже школьникам младшего возраста. Но с другой стороны, социальная изоляция приводит к тому, что дети больше времени проводят дома за компьютером, перестают заниматься спортом и нарушают режим сна. Родители должны внимательно следить за режимом своих детей. Если же ребенок все же заболел коронавирусом, то нужно обследоваться у врача, даже если заболевание проходит в легкой форме.
«Заболевшему ребенку нужно больше пить жидкости – воды, чая. Если температура поднялась выше 38, нужно принимать жаропонижающее. В случае появления кашля, следует обязательно обследовать легкие. В то же время детям нельзя давать антибиотики, потому что они бессильны против вирусных инфекций. А вот витамины C и D, чтобы укрепить иммунитет, просто необходимы», - добавил врач.