Главный педиатр Эркин Рагимов: «В Азербайджане дети стали болеть коронавирусом в тяжелой форме»

Подтверждает это и главный педиатр Минздрава Эркин Рагимов. «Коронавирусом в тяжелой форме стали все чаще болеть дети. Правда, в основном входящие в группу риска, страдающие различными хроническими заболеваниями. В любом случае родителям следует более внимательно следить за состоянием своих детей и беспричинном на первый взгляд повышении температуры, а тем более характерных коронавирусных симптомах немедленно обращаться к врачам», - заявил haqqin.az педиатр.

Несмотря на успехи, достигнутые человечеством в борьбе с коронавирусом, пандемия снова вышла на крайне опасную черту. Причем на этот раз помимо взрослых людей во всем мире ежедневно растет число заражений очередной мутацией вируса - штаммом «дельта» детей.

Э.Рагимов отмечает, что в начале пандемии было принято считать, что дети не болеют коронавирусом или переносят его в очень легкой форме. Однако по прошествии полутора лет лечебная практика и специальные исследования показали, что дети также могут тяжело переносить эту болезнь, вплоть до летальных исходов. Еще одна опасность, считает педиатр, заключается в том, что дети, перенесшие коронавирус в легкой форме, через 2-6 недель могут обрести синдром MİS-C, который приводит к проблемам с сердцем, легкими, кровеносной системой, почками и другими органами. Этот синдром впервые был зафиксирован в апреле этого года в Великобритании в том, что после выздоровления у детей могут наблюдаться высокая температура, неврологические проявления, нарушения желудочно-кишечной тракта и др.

«То есть это тяжелое заболевание, которому чаще всего подвергаются дети в возрасте 8-10 лет. Однако если вирус вовремя обнаружить, ребенок поправится гораздо быстрее и без серьезных последствий», - указывает он.

Возможно, предполагает педиатр, дельта-штамм коронавируса стал чаще выявляться у детей, поскольку взрослые сейчас массово вакцинируются, и на этом фоне заболевание в раннем возрасте стало более наглядно. Однако как бы то ни было, во многих странах возрастное ограничение вакцины Pfizer снижено до 12 лет.

«Научные исследования сначала проводились среди старших возрастных групп, но потом они охватили и более двух тысяч подостков 12-15 лет. И их результаты доказали эффективность вакцины для них. А теперь начаты исследования в младших возрастных группах. Азербайджанские вирусологи и педиатры пока ждут, чтобы появилось больше результатов», - рассказал Э.Рагимов

Врач подчеркнул при этом, что уже научно доказано и не подлежит сомнению значительное снижение риска заражения дельта-штаммом коронавируса в результате вакцинации. Он объясняет это сокращением вирусной нагрузки.

Вместе с тем, указывает Рагимов, у детей возможны и сезонные заболевания. К примеру, зимой по-прежнему распространены простуды, респираторные инфекции, а летом чаще наблюдаются желудочно-кишечные заболевания. Коронавирус, скорее всего, также распространяется в зависимости от сезона.