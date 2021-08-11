Сейчас в США около 60% людей белой расы. Для сравнения, в 2010 году из было 72,4%, в 1940 году – 89,8%. Скорость «оцветнения» Америки заметно растет, буквально на глазах. Так, между 2016 и 2017 годами число белых сократилось приблизительно на 129 тысяч человек, а с 2019 по 2020 – на 482 тысячи.

О том, что расовый и этнический состав Соединенных Штатов постоянно меняется, говорится с основания этого государства «понаехавших». Но неизменным было одно обстоятельство: тут всегда было заметное, а не так давно и подавляющее белое большинство. Последние данные Бюро переписи населения показывают, что доминированию белых приходит конец.

В значительной степени это связано с гораздо более старшим в среднем возрастом белых: их медианный возраст составляет 43 года, а у латинос, например, 29 лет. Среди детей и молодежи пропорция цветных значительно выше.

Самую большую динамику роста демонстрирует демографическая группа граждан США латиноамериканского происхождения. В 2010 году их было 16,4%, сейчас 20%, удвоение их доли в общей численности населения произошло за последние тридцать лет. Подросло и число азиатов – их около шести процентов, и это в два раза больше, чем в 90-е годы.

А вот черное население за последние десять лет составляет примерно ту же часть американцев - около 12,5%, хотя рост движения BLM может создавать впечатление, что их гораздо больше.

Что интересно, основной рост численности небелого населения произошел за счет рождаемости среди американских граждан, доля мигрантов в этом весьма незначительная: среди латинос это лишь четверть всего прироста. А больше всего мигрантов среди новых американцев азиатского происхождения, больше чем в два раза по сравнению рожденными уже в США.

Кстати, некоторые специалисты не исключают, что реальные показатели роста доли цветного населения еще выше. Дескать, демонстративно негативное отношение к мигрантам со стороны администрации Трампа, на годы которого пришлась перепись, могло сказаться на отношении мигрантов к сборщикам информации, и они просто избегали с ними общаться.

Все эти данные имеют смысл не только для того, чтобы можно было удивиться, у них есть конкретное политическое следствие. Так, известно, что среди избирателей Республиканской партии больше удельный вес белых, а демократы находят большую поддержку среди цветных. Перепись выявила, что пригороды, всегда считавшиеся преимущественно населенными белыми, сейчас основное место обитания меньшинств. Это объясняет, почему на последних президентских выборах там в основном поддержали Байдена.

Еще одно следствие переписи – коррекция числа мест в нижней палате конгресса, которая напрямую связана с численностью населения штатов. Уменьшается число живущих на северо-востоке страны и в так называемом «ржавом поясе», становится больше перебравшихся на Юг и на Запад. В результате в конгрессе на одно место будет меньше у представителей Калифорнии, Иллинойса, Мичигана, Нью-Йорка, Огайо, Пенсильвании и Западной Вирджинии, а от Колорадо, Флориды, Монтаны, Северной Каролины и Орегона появится еще одно место, от Техаса – сразу два. Кстати, это распределение больше в пользу «республиканских» штатов.

В чем американцам не откажешь, так это в большом внутреннем разнообразии и постоянных переменах в их великой стране. Можно предположить, что тут имеется прямая связь – между разнообразием, изменчивостью и величием.