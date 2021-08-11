Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с афганским президентом Ашрафом Гани заявили, что Вашингтон продолжит поддерживать безопасность страны и выступать за политическое решение конфликта. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

Но при этом оба – и Блинкен и Остин проинформировали Гани о том, что Вашингтон "сокращает гражданское присутствие в Кабуле в свете изменения ситуации в области безопасности" и одновременно с этим ускорит вывоз из страны афганцев, сотрудничавших с американскими военными, по специальной иммиграционной программе.

Спрашивается - как же в таком случае, без войск, широкого контингента гражданских инструкторов и проамериканских афганцев Вашингтон собирается обеспечить безопасность Кабула перед надвигающейся ордой варварского "Талибана"? Ответ прост: США сдают Гани, сохраняя лицо. Хотя, как же в данном случае можно сохранить это самое лицо? Вашингтон выводит против наступающего войска заявления протеста и петиции с осуждением...