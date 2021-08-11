«Талибан»: Города берем без боя. Народ с нами

Быстрый переход ряда крупных городов Афганистана под контроль движения "Талибан" свидетельствует о его поддержке среди народа страны, об этом в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил официальный представитель политического офиса движения Мухаммед Наим.

По словам, афганские "провинции добровольно принимают власть талибов", с их стороны, отметил он, "нет никакого применения силы".

"Афганский народ хочет быть с нами и приветствует нас, этому свидетельствует быстрое падение крупных городов страны", - заявил спикер Наим " телеканалу "Аль-Джазира".

Спикер политофиса талибов отметил, что движение после прихода к власти намерено установить сбалансированные отношения со всеми странами, заявив, что у "Талибана"* нет проблем с соседними странами".

"Мы не закроем дверь для политического трека. Мы представили свое политическое видение на встрече в Дохе", - дополнил он.