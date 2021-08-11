Джагарян в Иране всем надоел, или Лестница в никуда вокруг громкого скандала
Скандал прогремел в Иране из-за фотографии посла России Левона Джагаряна с его британским коллегой в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Сделанной не где-нибудь, а на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 года.
Посол РФ в Иране в связи с этой фотографией уже был приглашен в МИД страны, где ему было сделано, мягко скажу, соответствующее внушение. И поделом – дипломат должен думать о возможных последствиях любого своего шага, жеста или слова. Особенно – в Иране, который находится сегодня в сложнейшей геополитической ситуации. Впрочем, за Левоном Джагаряном в Исламской Республике давно закрепилась репутация «господин скандал».
И не в силу его дипломатических талантов, способных провоцировать жаркие общественные дискуссии по внешнеполитическим вопросам. В этом-то отношении посол тише воды и ниже травы, лишний раз рот не откроет, как бы чего не вышло. Что, справедливости ради нужно отметить и совершенно верно. Поскольку когда он начинает говорить – тут уж, как говорят русские, хоть святых выноси.
Вот, к примеру, в 2016 году он заявил следующее: «Российские власти не видят препятствий для использования в будущем военной инфраструктуры Ирана, включая и авиабазу в Хамадане, для нанесения авиаударов по объектам террористам в Сирии». Но при этом проявил себя незаурядным прогнозистом, когда на вопрос о том, есть ли какие-либо препоны для использования в дальнейшем ВКС РФ авиабазы в Хамадане, на чистом глазу заявил: «Я не вижу каких-либо признаков, которые бы свидетельствовали о том, что вы говорите».
То, что такая деятельность категорически запрещена Конституцией Ирана, «гения дипломатии» ничуть не смутило. Ну не читал он этот документ, что с него взять.
Результатом словоблудия посла стал международный скандал, полный отказ иранцев сотрудничать с Россией в данном вопросе, утратой для Москвы возможного «аэродрома подскока» и дополнительные расходы российского министерства обороны на экспедицию в Сирию. Поговаривают, что Сергей Шойгу с тех пор испытывает в отношении российского посла в Тегеране необычайно «нежные» чувства. Но с Джагаряна все как с гуся вода.
Он ведь – старейший по срокам пребывания российский посол в Иране. Сидит там с 7 октября 2011 года – и прекрасно себя чувствует. Поскольку сформировал вокруг посольства кластер «дополнительных визовых услуг», мелких фирмочек, торгующих визами и «консультирующих» недобросовестных бизнесменов в деликатных вопросах обхода российского законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности.
Конечно, занимается он этим не сам, он лишь принимает толстые «конверты» от своих юрких соплеменников. Но и это, согласитесь, требует времени – где уж ту вникать в профессиональную деятельность, разбираться в иранской внутриполитической интриге и формировать пророссийское лобби среди местных политиков, симпатизирующих России.
Те, впрочем, от российского посольства ничего подобного давно уже и не ждут. Предпочитая действовать в обход Джагаряна, выстраивая собственные неформальные каналы связей с Кремлем. Даже историческая встреча генерала Касема Сулеймани с Владимиром Путиным, по итогам которой Россия пришла на помощь Асаду, готовилась без участия российского посольства в Иране. Во избежание, так сказать.
Ведь как только в посольстве становилось известно, что готовятся важные шаги для развития ирано-российских отношений – начинались… странности. То внезапно был сорван визит секретаря Совета национальной безопасности Саида Джалили, который должен был передать в Москву послание Верховного лидера. То провалилась – не без участия Марго Симоньян – передача через сотрудника МИА «Россия сегодня» части архива документов по «Исламскому государству», накопленного иранскими спецслужбами.
И вот финал дипломатической карьеры. Саймон Шерклифф, новый посол Великобритании, куда как непростой человек - работал в Йемене, Афганистане, получил орден за деятельность в Ираке, возглавлял подразделение британского Департамента по борьбе с терроризмом – предложил ему сфотографироваться на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 года.
И «гений дипломатии», весь талант которого лишь в том, что в грязной аппаратной интриге за пост российского посла в Иране он нагло «обыграл» блестящего ученого и дипломата Али Митхадовича Мустафабейли - уж, казалось, лучше кандидатуры на пост посла в Иране и не представить - на этот провокационный трюк повелся. Ни на секунду не задумавшись о том, как это фотохудожество воспримут иранцы. Мелким людям свойственны огромные амбиции – на что его Шерклифф, зубр дипломатии и разведки, попросту и купил. Недорого.
Иран негодует, престижу России нанесен урон, британцы снисходительно улыбаются – а «гений дипломатии» Джагарян «выражает сожаление», лепечет, что «фото не предполагает антииранского контекста, никто не собирался оскорблять дружественный иранский народ». Словом, разбивает лоб в покаянии – только от теплого места не отлучайте. Иранцы дипломатично сплевывают и говорят: «Джагарян, как же ты всех нас достал. Вот сейчас министром иностранных дел станет Хосейн Амир Абдоллахиян, человек резкий и решительный – может, хотя бы он избавит нас от такого российского посла, и пришлют человека, достойного представлять великую державу».