Икрам Нур, автор haqqin.az 09:35

Скандал прогремел в Иране из-за фотографии посла России Левона Джагаряна с его британским коллегой в Тегеране Саймоном Шерклиффом. Сделанной не где-нибудь, а на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 года. Посол РФ в Иране в связи с этой фотографией уже был приглашен в МИД страны, где ему было сделано, мягко скажу, соответствующее внушение. И поделом – дипломат должен думать о возможных последствиях любого своего шага, жеста или слова. Особенно – в Иране, который находится сегодня в сложнейшей геополитической ситуации. Впрочем, за Левоном Джагаряном в Исламской Республике давно закрепилась репутация «господин скандал».

И не в силу его дипломатических талантов, способных провоцировать жаркие общественные дискуссии по внешнеполитическим вопросам. В этом-то отношении посол тише воды и ниже травы, лишний раз рот не откроет, как бы чего не вышло. Что, справедливости ради нужно отметить и совершенно верно. Поскольку когда он начинает говорить – тут уж, как говорят русские, хоть святых выноси. Вот, к примеру, в 2016 году он заявил следующее: «Российские власти не видят препятствий для использования в будущем военной инфраструктуры Ирана, включая и авиабазу в Хамадане, для нанесения авиаударов по объектам террористам в Сирии». Но при этом проявил себя незаурядным прогнозистом, когда на вопрос о том, есть ли какие-либо препоны для использования в дальнейшем ВКС РФ авиабазы в Хамадане, на чистом глазу заявил: «Я не вижу каких-либо признаков, которые бы свидетельствовали о том, что вы говорите». То, что такая деятельность категорически запрещена Конституцией Ирана, «гения дипломатии» ничуть не смутило. Ну не читал он этот документ, что с него взять. Результатом словоблудия посла стал международный скандал, полный отказ иранцев сотрудничать с Россией в данном вопросе, утратой для Москвы возможного «аэродрома подскока» и дополнительные расходы российского министерства обороны на экспедицию в Сирию. Поговаривают, что Сергей Шойгу с тех пор испытывает в отношении российского посла в Тегеране необычайно «нежные» чувства. Но с Джагаряна все как с гуся вода. Он ведь – старейший по срокам пребывания российский посол в Иране. Сидит там с 7 октября 2011 года – и прекрасно себя чувствует. Поскольку сформировал вокруг посольства кластер «дополнительных визовых услуг», мелких фирмочек, торгующих визами и «консультирующих» недобросовестных бизнесменов в деликатных вопросах обхода российского законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности. Конечно, занимается он этим не сам, он лишь принимает толстые «конверты» от своих юрких соплеменников. Но и это, согласитесь, требует времени – где уж ту вникать в профессиональную деятельность, разбираться в иранской внутриполитической интриге и формировать пророссийское лобби среди местных политиков, симпатизирующих России.