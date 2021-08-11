В результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже 17 человек получили ранения, одна женщина скончалась. Об этом губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев написал в ночь на пятницу, 13 августа, в своем Telegram-канале.

ЧП произошло вечером 12 августа около торгового центра "Галерея Чижова", взорвалось маршрутное такси "ПАЗ", следовавшее по маршруту 10А. Как сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов, на момент трагедии в салоне транспортного средства находились 35 человек. "Все сидячие места были заняты", - заявил он.

У погибшей оторвало обе голени, был зафиксирован травматический шок 3-й степени. Как минимум трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Следственные действия на месте взрыва завершены. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ - о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены сотрудники Главного управления криминалистики.

Вице-губернатор Виталий Шабалатов сообщил ТАСС, что одной из версий причин происшествия является взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.