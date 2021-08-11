В Воронеже взорвался автобус: погибла женщина, много пострадавших фото
В результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже 17 человек получили ранения, одна женщина скончалась. Об этом губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев написал в ночь на пятницу, 13 августа, в своем Telegram-канале.
У погибшей оторвало обе голени, был зафиксирован травматический шок 3-й степени. Как минимум трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.
ЧП произошло вечером 12 августа около торгового центра "Галерея Чижова", взорвалось маршрутное такси "ПАЗ", следовавшее по маршруту 10А. Как сообщил прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов, на момент трагедии в салоне транспортного средства находились 35 человек. "Все сидячие места были заняты", - заявил он.
Следственные действия на месте взрыва завершены. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ - о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Воронеж направлены сотрудники Главного управления криминалистики.
Вице-губернатор Виталий Шабалатов сообщил ТАСС, что одной из версий причин происшествия является взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.