Террористы ПКК атаковали турецкий блокпост: погиб военный

В результате минометного обстрела со стороны террористов ПКК на севере Ирака погиб военнослужащий ВС Турции. Об этом сообщает в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

Согласно сообщению, террористы подвергли атаке блокпост в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии Pençe-Şimşek. Военнослужащий был госпитализирован с тяжелыми ранениями, но спасти его жизнь врачам не удалось.

По предварительным данным, ответным огнем ВС Турции нейтрализовали трех боевиков группировки.