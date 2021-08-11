Azpetrol провела благотворительное мероприятие
В рамках принципов корпоративно-социальной ответственности компания Azpetrol совместно с Территориальным филиалом занятости № 4 Госагентства занятости при Минтруда оказала продовольственную помощь членам семей шехидов, героически павших во время 44-дневной Отечественной войны.
Помощь была доставлена семьям шехидов, проживающих на охватываемых Территориальным филиалом занятости № 4 территориях Бинагадинского, Шушинского и Наримановского районов.
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