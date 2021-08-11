Еще один город пал под ударами талибов

Боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщил источник в афганских службах безопасности.

По его информации, талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов для эвакуации мирных жителей и военных из города, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В свою очередь официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил в соцсетях, что провинции Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.

По заявлению талибов, в ходе операции боевики захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, некоторые военные сдались, кто-то погиб.