PASHA Life и Израильско-Азербайджанская палата договорились о сотрудничестве

PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив. Соглашение, подписанное 12 августа 2021 года, охватывает мероприятия, направленные на укрепление и развитие взаимного сотрудничества, организацию сессий по обмену знаниями и опытом, обучение и развитие ИТ-специалистов, а также применение инновационных цифровых решений.

Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата является важной площадкой для развития экономических отношений между двумя странами, а также для содействия государственно-частному деловому диалогу. Палата вносит важный вклад в углубление международного сотрудничества.

ОАО PASHA Life Insurance в настоящее время находится в новом стратегическом периоде, охватывающем 2021-2023 годы, компания нацелена на динамичное развитие на основе цифровой трансформации и инновационных решений. Подписанное сотрудничество играет важную роль для PASHA Life, которая придает большое значение инновациям.

Ведущая страховая компания - ОАО PASHA Life Insurance функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.