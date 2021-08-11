Коронавирус начнут изучать по-новому заявление ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением по второму этапу исследований происхождения коронавируса. Она считает, что цель исследования — это не приписывание вины кому-либо, а попытка не допустить других пандемий в будущем. ВОЗ создает новую группу экспертов для работы.
Новая Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов будет отвечать за разработку «глобальной структуры для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом». Она будет способствовать быстрому проведению рекомендованных исследований по мартовскому отчету ВОЗ, передает «Коммерсант».
ВОЗ призвала правительства сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса и для «разработки общей базы новых патогенов с пандемическим
потенциалом». «Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанием пальцем или политическим подсчетом очков. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, это послужит примером для установления истоков будущих распространений от животного к человеку»,— говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
ВОЗ отмечает, что исследование, опубликованное в марте, не позволяет опровергнуть гипотезы появления коронавируса. «Для рассмотрения "гипотезы про лабораторию" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, уже существующие в ВОЗ»,— говорится в заявлении.
В марте ВОЗ заявила, что не смогла установить источник появления коронавируса после поездки в Ухань. Эксперты организации назвали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19. В июне было объявлено о подготовке ко второму этапу. Однако на этот раз Китай отказался от сотрудничества. Пекин считает формулировки плана расследования неуважительными к науке и здравому смыслу.