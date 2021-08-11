Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением по второму этапу исследований происхождения коронавируса. Она считает, что цель исследования — это не приписывание вины кому-либо, а попытка не допустить других пандемий в будущем. ВОЗ создает новую группу экспертов для работы.

Новая Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов будет отвечать за разработку «глобальной структуры для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом». Она будет способствовать быстрому проведению рекомендованных исследований по мартовскому отчету ВОЗ, передает «Коммерсант».

ВОЗ призвала правительства сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса и для «разработки общей базы новых патогенов с пандемическим