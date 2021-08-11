Мэрия предупредила бакинцев

Исполнительная власть города Баку предупредила жителей о начале дезинфекционных работ.

«В связи с тем, что в последние дни в стране наблюдается резкий рост числа зараженных коронавирусом, в Баку осуществляются комплексные меры по защите граждан от этого заболевания и предотвращению его широкого распространения. В связи с этим ИВ объявила неделю дезинфекции, и в рамках этих мероприятий завтра с утра на главных улицах, проспектах и дорогах в центре города и поселках будут проведены усиленные дезинфекционные работы специальными растворами с использованием химических средств», - сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти Баку.

В мэрии отмечают определенную токсичность используемых веществ и просят жителей не выходить на улицу без необходимости.