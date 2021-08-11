Новый рекорд цен на газ в Европе: что будет дальше, эксперты не знают

К $570 за тысячу кубометров приблизились цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF в Нидерландах, достигнув очередного исторического максимума. Об этом накануне сообщило агентство Прайм, ссылаясь на данные торгов.

Таким образом, с начала июня 2021 года, когда цена фьючерса составляла около $316,8, цены выросли почти в 1,8 раза.

На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем 5 августа. Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ — снижение прокачки по трубопроводу Ямал — Европа, которое наложилось на нежелание «Газпрома» увеличивать поставки через Украину в преддверии пуска «Северного потока-2», а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.

Цены на газ, считает эксперт, будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.