В Баку на истязавших детей супругов завели дело

В Бинагадинской районной прокуратуре провели расследование по факту обращения жительницы поселка Ходжасан Бинагадинского района Гюнель Велиевой (имя условное) о том, что ее сын (2015 г.р.) и дочь (2007 г.р.) подвергаются физическому и психическому насилию со стороны ее сводного брата и его жены.

Согласно сообщению прокуратуры, расследованием было установлено, что Идрис Велиев (имя условное) 8 августа 2021 года, сославшись на непослушание сына своей сводной сестры, несколько раз приложил нагретый нож к его телу в области ягодицы, а жена Идриса Велиева, Арзу Велиева (имя условное), состригла волосы и брови дочери Гюнель Велиевой и нанесла ей телесные травмы различной степени тяжести.

В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 133.2.1 (причинение страданий двум и более лицам), 133.2.4 (причинение страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и 133.2.6 (причинение страданий с применением пыток) УК Азербайджана и направлено в следственный отдел управления полиции.