Сепаратисты обстреливают Шушу, Ходжалы и Физули

Незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, 13 августа с 02:30 из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Юхары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.