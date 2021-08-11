Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил по телефону с президентами Турции и Ирака - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Бархамом Салехом меры по пресечению потоков нелегальной миграции на границе с Беларусью, сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию литовского лидера.

Науседа в ходе беседы с иракским коллегой подчеркнул, что большинство пересекающих литовско-белорусскую границу - из Ирака, и Беларусь использует этих людей как инструмент политической манипуляции, отметили в администрации.

Там подчеркнули, что президент призвал Салеха ускорить процесс возвращения граждан Ирака из Литвы.

В ходе разговора с президентом Турции Науседа подчеркнул, что резко увеличившиеся потоки мигрантов на границе с Литвой являются гибридной атакой, которую Беларусь использует как геополитическое оружие против всего Евросоюза, сообщили в администрации литовского президента. Президент попросил Эрдогана использовать свое влияние в регионе и предупредить другие страны, чтобы они не верили обещаниям о легком нелегальном пути в Евросоюз и не принимали участия в нелегальных миграционных схемах, которые организуют криминальные структуры.