Упавший на Камчатке вертолет нашли на 110-метровой глубине

Упавший в озеро Курильское на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на глубине 110 м, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, корпус машины цел, но у нее отломан хвост.

«Буквально несколько минут назад пришла информация о том, что вертолет обнаружен. Он находится на дне, на глубине 110–111 м, у него отломан хвост, хвостовая часть, остальной корпус целый. Сейчас на месте определяется тактика по тому, каким образом дальше работы будут проводиться по его более подробному визуальному осмотру, ну и разрабатываться план подъема при возможности работы на таких глубинах», — сказал губернатор.

На месте крушения работают 15 спасателей МЧС и три глубоководных аппарата, которые предоставило российское Минобороны. Позднее в Следственном комитете сообщили, что «также обнаружено тело пассажирки».

Авария произошла утром 12 августа. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 13 человек, преимущественно туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, упал в озеро. Сотрудники Кроноцкого заповедника, которые на лодке выехали к месту крушения, смогли спасти из воды восьмерых человек. Двоих человек поместили в реанимационное отделение, их состояние врачи оценили как тяжелое.