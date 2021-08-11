Британский и канадский спецназ отправился в Кабул

Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада. Их задача - обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.

Лойче велле сообщает, что официальный Лондон, как и Берлин, призвал своих граждан при первой возможности покинуть страну, в которой "из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью".

По некоторым данным, на территории Афганистана находятся до сих пор до 4 000 британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции.