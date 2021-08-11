Прохлады ждать пока не стоит, жара не отступает
Завтра, 14 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 25-28, днем 34-38, в Баку ночью 26-28, днем 36-38 градусов тепла.
Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 27-28, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 28-29 градусов.
Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27, днем 35-40, местами 41-42, в горах ночью 16-21, днем 23-28 градусов тепла.
14 августа на Апшероне преобладание слабых ветров и застойная погода на фоне жары в отдельные часы дня неблагоприятны для метеочувствительных людей.