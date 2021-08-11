В России второй день подряд рекордная смертность от COVID

Еще 22 277 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в РФ вновь был обновлен максимум по числу подтвержденных летальных исходов, за сутки от коронавируса умерли 815 человек. В четверг, 12 августа, было подтверждено 808 смертей. Наибольшее число умерших в Москве - 59, в Санкт-Петербурге - 42, в Краснодарском крае 33.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 168 864. Поправились и выписаны 5,848 млн пациентов, в том числе 19 368 за все время пандемии.