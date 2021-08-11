Теперь Нахчыван под прицелом Армении

13 августа с 09:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеен Ведийского района, с перерывами из оружия различного калибра подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечается в сообщении.



Напомним, сегодня военное ведомство Азербайджана сообщало, что незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, 13 августа с 02:30 из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии в населенных пунктах Юхары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша. А подразделения ВС Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района.