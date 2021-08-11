ООН трубит о нарушении прав меньшинств в Армении главное на этот час
Власти Армении должны прекратить преследование правозащитника Сашика Султаняна, основателя Езидского центра по правам человека, которому предъявлены уголовные обвинения за выступления в поддержку прав меньшинств, заявили на этой неделе эксперты ООН по правам человека, среди которых специальный докладчик по вопросам меньшинств Фернан де Вареннес, специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор и специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу выражения мнения Ирен Хан.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН, Сашик Султанян - видный молодежный активист и бывший сотрудник отдела по меньшинствам УВКПЧ.
Служба национальной безопасности Армении возбудила против него уголовное дело в ноябре 2020 года, но об этом ему сообщили только в мае этого года. Речь идет об интервью, которое он дал сайту Yezidinews.am о проблемах езидов в Армении. Дело дошло до суда 4 августа, и в случае признания виновным ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
«Выражать обеспокоенность по поводу прав человека в отношении обращения с меньшинствами не является подстрекательством к ненависти или насилию, - заявили эксперты. - Напротив, это проявление свободы слова в соответствии с правом на свободу выражения мнения. А меньшинства, такие как езиды, также не представляют угрозы для национальной безопасности... Мы призываем Армению снять эти уголовные обвинения, которые, по всей видимости, предназначены просто для запугивания г-на Султаняна и других, кто борется за права меньшинств. Они также могут оказывать сдерживающее воздействие на других правозащитников, особенно на молодежь».
Эксперты заявили, что правозащитник преследуется именно за то, что он поднимает вопросы меньшинств в Армении и защищает права езидов.
«Такие люди, как г-н Султанян и его организация, играют ценную роль, обращая внимание властей Армении на вопросы прав человека, - заявили эксперты ООН. - Правительство должно обсуждать недовольство их участием в жизни общества напрямую с езидами и другими меньшинствами, а не использовать надуманные уголовные обвинения, чтобы заставить их замолчать».
Трое экспертов ООН ведут диалог с правительством Армении по этому вопросу.
Как отмечается в информационном бюллетене, специальные докладчики действуют в рамках так называемых специальных процедур Совета по правам человека ООН. Специальные процедуры, крупнейший орган независимых экспертов в системе ООН по правам человека - это общее название независимых механизмов Совета по установлению фактов и мониторингу, которые занимаются либо ситуациями в конкретных странах, либо тематическими проблемами во всех частях мира. Эксперты Специальных процедур работают на общественных началах; они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу. Они независимы от какого-либо правительства или организации и выступают в личном качестве.
Со своей стороны отметим, что это не первый случай вопиющего нарушения фундаментальных прав человека в Армении. Несмотря на заявленный демократический характер прошедшей в 2018 году бархатной революции, ситуация с правами человека в этой стране лишь ухудшается. Официальный Ереван не гнушается никакими средствами для подавления всякого инокомыслия в стране. Только в этом месяце мы уже писали о преследовании члена Союза журналистов Армении, известного телекомментатора Наири Охикян за снятый им документальный фильм о второй карабахской войне, в котором он подверг жесткой критике армянские власти, а также о плачевном состоянии тюрем страны. Теперь озабоченность с правами человека в Армении выражают эксперты ООН.