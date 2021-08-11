Лавров считает политику Запада «агрессивной и тупиковой»

Запад предпринимает «судорожные попытки» сохранить свои позиции, его тупиковая политика не имеет перспектив. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе лекции «Гражданское общество и государство на защите исторической правды, ценностей и суверенитета».

«Это агрессивная политика в попытке доминировать над всеми и вся, и любой, кто идет поперек Запада, должен быть наказан. Тупиковая политика, она не имеет никаких перспектив», - сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, подобная политика отражает «судорожные попытки» Запада сохранить свои позиции, которые он имел в мировых делах на протяжении последних 500 лет. В данный момент, когда формируется многополярный, полицентричный мир, попытки Запада навязать либеральные ценности не увенчаются успехом, подытожил Лавров.