В азербайджанской армии проверили боеготовность танкистов фото; видео
Согласно плану боевой подготовки на 2021 год проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке с участием танковых подразделений азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в ходе занятий танковые экипажи совершенствуют свои теоретические знания и изучают правила безопасности. Затем военнослужащие приступают к занятиям по повышению навыков управления боевыми машинами и выполняют практические стрельбы.