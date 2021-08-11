Все больше азербайджанцев покупают недвижимость в Турции

Граждане Азербайджана в январе-июле 2021 года приобрели в Турции 720 объектов недвижимости, это на 174 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Trend, ссылаясь на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

Согласно информации, в июле граждане Азербайджана приобрели в Турции 127 объектов недвижимости, что на 12 больше, чем в июле 2020 года.

В то же время в Турции были проданы 107 785 объектов недвижимости, что на 53 процента меньше по сравнению с июлем 2020 года. В указанном месяце иностранцы приобрели в Турции 4 495 объектов недвижимости, что на 64 процента больше по сравнению с июлем 2020 года.