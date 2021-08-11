Стали известны чемпионы Азербайджана по eFootball PES 2021

Определились призеры турнира по киберфутболу eFootball PES 2021, прошедшего в рамках XV Национального чемпионата по компьютерным играм.

Данный чемпионат также является квалификационным этапом к участию в 13-м чемпионате мира по компьютерным играм, который в ноябре этого года должен состояться в Израиле.

Первые три места заняли Санан (Senko) Салахов, Тебриз (Mahmudof) Махмудов и Фируз (BuksayevFiruz) Буксаев.

Также, как стало известно, победитель данного чемпионата будет представлять Азербайджан и на предстоящем Кубке наций Европы (European Nations Cup), учрежденном под эгидой Европейской федерации киберспорта. Этот турнир пройдет в конце августа этого года в Украине.

Стоит отметить, что XV Национальный чемпионат Азербайджана организован совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией киберспорта Азербайджана при организационной поддержке Gaming League Azerbaijan.