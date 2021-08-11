Эрдоган отправился в зону бедствия на севере Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в район Бозкурт северной провинции Кастамону, где 11 августа проливные дожди спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения.

По последним данным, жертвами селей и наводнений в Черноморском регионе Турции стали 27 человек, 25 из них в провинции Кастамону, остальные - в Синопе.

Глава государства ознакомится с ситуацией на местах, посетит мобильный штаб сил жандармерии по устранению последствий стихийного бедствия. Обращаясь к согражданам, президент заверил, что государство предпримет все необходимые шаги по устранению последствий стихийных бедствий, передает Anadolu.