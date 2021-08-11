Дефицит воды в Ханкенди: одна надежда на оставшиеся со времен СССР артезианские скважины

Из-за засухи, которая привела к дефициту воды в находящемся под контролем российских миротворцев Ханкенди, в городе введено чрезвычайное положение. Армянские СМИ сообщают, что за последние 40 дней здесь не было дождей, а температура воздуха не опускалась ниже 30 градусов.

В городе круглосуточно развозят воду на машинах жителям тех районов, где нет воды. Пригодились даже две артезианские скважины, оставшиеся со времен Советского Союза.

Говорят, что в прошлом тоже были проблемы с водой, но теперешняя ситуация беспрецедентная, а потому ждут не дождутся дождей.

На провокационный вопрос армянских СМИ, верны ли утверждения, что Азербайджан может быть причастен к водной проблеме, в Ханкенди ответили отрицательно.

Население Ханкенди получает воду из трех рек. В двух реках уровень воды уменьшился почти вдвое, а третья и вовсе высохла. Ранее было принято решение прекратить использование воды на всех автомойках и в зонах отдыха.