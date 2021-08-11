В Ливии решили арестовать сына Каддафи и соратников Хафтара

Прокуратура Ливии выдала ордер на арест Сейф аль-Ислама Каддафи — сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, свергнутого в 2011 году в результате революции. Об этом сообщает BBC News.

Сына Каддафи подозревают в связях с российскими наемниками. Известно, что ордер на арест был выдан еще 5 августа. Однако ливийская прокуратура обнародовала соответствующее распоряжение лишь после расследования BBC News о планшете, якобы принадлежавшем бойцу организации, известной как ЧВК Вагнера.

Помимо сына Каддафи выданы ордеры на арест некоторых соратников так называемого фельдмаршала Хафтара, обвиняемых в военных преступлениях и мятеже.