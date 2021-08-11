Почти половина Афганистана у талибов

Движение «Талибан» установило контроль над административными центрами провинций Багдис, Гур и Гильменд на юге и западе Афганистана, сообщает Anadolu.

Глава местного совета Багдиса заявил, что утром в пятницу талибам удалось захватить город Кале-и Нав. Силы безопасности отступили на военную базу неподалеку от города. Он отметил, что талибы контролируют всю провинцию, за исключением территории военной базы.

Депутат совета провинции Гур Фатима Кохистани рассказала, что город Фируз Кох был взят талибами, силы безопасности отступили без боя, сказала она.

Талибы также установили контроль над стратегически важным и одним из наиболее крупных городов в Афганистане - городом Лашкаргах, административным центром провинции Гильменд, бои за город продолжались вот уже 20 дней.

Ранее, в ночь на 13 августа, «Талибан» установил контроль над административным центром провинции Кандагар, вторым крупнейшим городом Афганистана.

Исторический город Газни, связывающий Кабул с южными провинциями, и административный центр провинции Герат на западе Афганистана также под контролем талибов.

В июне боевики движения «Талибан» захватили десятки уездов, затем переключились на административные центры провинций. Талибы установили контроль над 15 административными центрами провинций.

Правительство Афганистана все еще контролирует 19 из 34 центров провинций.