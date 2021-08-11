Nar станет партнером футбольного клуба «Зиря»

Реализующий проекты, связанные с молодежью и спортом, Nar и профессиональный футбольный клуб «Зиря» подписали соглашение о спонсорстве и сотрудничестве. Кроме того, логотип Nar можно будет увидеть на форме команды, а также на краю поля, где будут проводиться домашние игры.

Основная цель - поддержать ПФК «Зиря», повысить популярность футбола и направить молодежь к здоровому образу жизни.

Профессиональный футбольный клуб «Зиря» основан в 2014 году. Команда один раз завоевала серебряные медали в премьер-лиге Азербайджана, а также один раз представляла нашу страну в Лиге Европы УЕФА. Текущий сезон команда завершила на 4-м месте турнирной таблицы.