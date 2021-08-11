Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами в результате наводнений, передает АзерТАдж.
«Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате наводнений в Кастамону, Синопе и Бартыне. От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю выздоровления раненым и пострадавшим», - говорится в соболезновании главы азербайджанского государства.