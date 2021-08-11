В Аскеране собирают пластиковые бутылки для Степанакерта (Ханкенди)

Как сообщалось ранее, из-за засухи, которая привела к дефициту воды в находящемся под контролем российских миротворцев Ханкенди, в городе введено чрезвычайное положение, об этом пишут армянские СМИ.

«Администрация» сепаратистов Аскерана разместила объявление о необходимости сбора пластиковых бутылок объемом 5-6 литров и больше для доставки питьевой воды в кварталы Степанакерта, которые остались без воды.

«Просим приносить в мэрию с 9 утра такую тару», - говорится на странице сепаратистов в Facebook.