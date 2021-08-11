СГБ его наказала за коррупцию, а Аллах за уничтоженную архитектуру Баку

Напомним, именно в период нахождения З.Султанова на посту главного охранника уникального архитектурного наследия Баку, олигархи уничтожили сотни непревзойденных редкостных памятников эпохи первого нефтяного бума – украшавшие старый Баку красивейшие архитектурные здания. На месте стертого с лица земли великолепия появились безвкусные бетонно-стеклянные страшилки. Это историческое преступление в том числе и на совести Закира Султанова, о чем haqqin.az писал в годы большой стройки. Жаль, что З.Султанов не понес соответствующего наказания именно за совершение своего главного преступления перед современным и будущими поколениями.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова, получившего прозвище «могильщик старого Баку».

Охранника архитектуры обвиняют в коррупции и присвоении бюджетных средств.

На сегодняшнем заседании под председательством судьи Зейнала Агаева был оглашен обвинительный акт.

Согласно обвинению, Закиру Султанову инкриминируется присвоение бюджетных средств, выделенных на охрану, восстановление и реконструкцию исторических памятников.

В ходе обысков в доме и на рабочем месте Закира Султанова были обнаружены записи о полученных различными должностными лицами Минкультуры денежных средствах в манатах и иностранной валюте и другие материалы, представляющие интерес для следствия.

Отвечая на соответствующий вопрос судьи, Закир Султанов заявил, что ему понятна суть выдвинутых обвинений и он частично признает свою вину.

Судья заметил, что в ходе следствия Закир Султанов полностью признал свою вину, на что бывший чиновник возразил: «В ходе следствия я частично признал свою вину, но они написали в деле, что я полностью во всем сознался».

Когда судья предложил Закиру Султанову дать показания, он в первую очередь коснулся темы присвоения 300 тысяч манатов из 2,4 миллиона, выделенных на ремонт Дома культуры в Масаллинском районе.

«Там есть некоторые другие моменты. Я не брал все 300 тысяч манатов. Да, определенная часть этих денег досталась мне, но не вся. В строительстве есть непредусмотренные и незадекларированные расходы. Деньги были потрачены на работы по благоустройству и разбивку парков», - сказал он.

Когда Закира Султанова спросили о присвоении 200 тысяч манатов из 1,4 миллиона, выделенных на реконструкцию исторического памятника в Лянкяранском районе, чиновник заявил, что работы были поручены компании директора ООО «Научно-восстановительное производство» Метлебу Мамедову.

Часть денег, выделенных на ремонт музыкальной школы №26 им. Муслима Магомаева, была обналичена аналогичным образом.

«Расскажите о механизме обналичивания средств. Кто и как приносил деньги?», - спросил судья.

Закир Султанов ответил: «Был заключен договор. Были присвоения. Есть проектно-сметные документы. Все эпизоды осуществлялись по схожей схеме».

Было установлено, что по всем эпизодам уголовного дела деньги обналичивались посредством некоего Эльмара Мамедова.

Закир Султанов рассказал и о судьбе средств, выделенных на ремонт Национального музея искусств: «Был заключен договор между компанией-подрядчиком и субподрядчиком. Субподрядчиком была итальянская компания. Хотя изначально проект предусматривался на два года, но затянулся на все четыре. Причиной стала девальвация маната. И нам было важно завершить этот проект. Я взял в долг 300 тысяч евро и передал их итальянской компании. На завершение этого проекта я потратил свыше миллиона манатов. Есть документы, подтверждающие это».

Примечательно, что Закир Султанов не гнушался присвоением и мелких сумм денег. В уголовном деле указана сумма в 950 манатов, выделенных на интернет.

«Я сказал следователю, что стыдно указывать такую маленькую сумму в одном ряду с большими цифрами. Были выделены деньги на создание сайта нашего ведомства. Эта цифра взята оттуда», - сказал он.

Следующее заседание суда состоится 20 августа.