Греция сказала Азербайджану спасибо, а Армении — нет

Как сообщали ранее мировые СМИ, больше недели на территории Греции бушевали масштабные лесные пожары, которые уже удалось взять под контроль, в стране остаются лишь точечные возгорания.

Дождь и упавшая в регионе температура воздуха содействовали борьбе с пламенем, заявили в пожарной службе страны. Сотни домов и предприятий были разрушены на Эвбее, в Аркадии и на окраинах Афин в результате пожаров. Евросоюз, а также другие страны пришли на помощь Греции.

При этом постоянно заявляющая о солидарности с Грецией и ее народом Армения лишь сегодня выразила свою обеспокоенность в связи с ситуацией с лесными пожарами в этой стране и предложила свою помощь, пишут армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ваана Унаняна.

Унанян заявил, что греческая сторона выразила благодарность Еревану, но ситуация в стране перешла в относительно контролируемую стадию и необходимости в помощи пока нет.

Напомним, несколькими днями ранее МИД Греции в своем Twitter выразил благодарность правительству Азербайджана. «Выражаем искреннюю признательность Азербайджану за поддержку и солидарность в борьбе с лесными пожарами в Греции».