Как директор школы-интерната присваивала крупные суммы денег

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в продолжение этих мероприятий в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана и ведется следствие по фактам злоупотребления своими полномочиями и присвоения в крупном размере путем должностного подлога со стороны должностных лиц школы-интерната с интегрированным обучением №11 при Минобразования Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что директор указанной школы Гюльнара Абдуллаева, злоупотребив должностными полномочиями, за период с января 2020 по август 2021 года лично и посредством работников этой школы намеренно вносила в официальные документы ложные данные и путем оформления учебной деятельности учителей, на самом деле не являвшихся на работу, указания завышенного количества поурочных часов учителей и воспитателей, числа ежедневно посещающих школу учащихся, а также путем завышенного указания полагающегося им продовольствия и питьевой воды обналичила и присвоила денежные средства в размере 88 тысяч 622 маната.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства в ходе осмотра кабинета Г.Абдуллаевой были обнаружены и изъяты 4 пластиковых карты на имена отдельных лиц, а также ее тетрадка с записями о выдаче работникам денежных средств.

В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия по выявлению полного круга причастных к этим преступлениям лиц.