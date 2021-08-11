В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 769 новых случаев заражения коронавирусом, 648 человек выздоровели, 16 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлен в общей сложности 361 501 случай заражения коронавирусом, из этого числа 337 669 человек благополучно прошли лечение, 5 125 пациентов клиник скончались. Лечение 18 707 зараженных COVID-19 продолжается в больницах особого режима.