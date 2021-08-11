Азербайджанские специалисты привлечены к международным тренингам

С целью укрепления кадрового потенциала в сфере пищевой безопасности, повышения уровня профессионализма сотрудников этой области обеспечивается регулярное привлечение специалистов Института пищевой безопасности Азербайджана к местным и международным тренингам.

Очередные подобные тренинги на тему «Снижение объема пищевых отходов» были проведены 10-12 августа 2021 года Центром статистических, социально-экономических исследований и обучения (SESRIC) в рамках программы укрепления потенциала сельскохозяйственной и пищевой безопасности (Agri-CaB). Тренинги проводились специалистами Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Малайзии и Малазийской корпорации общественной чистоты и управления твердыми отходами (SWCorp). В тренингах принимали участие около 100 специалистов соответствующих госструктур 25 стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Тренинги проводились с целью управления и контроля пищевых потерь и отходов в цепи производства и снабжения, включая этапы сбора урожая, его последующей переработки, розничной продажи и потребления. Во время тренингов рассказывалось о малазийском опыте в связи с компостом пищевых отходов и корма для скота, а также о программах стратегии и просвещения с целью обеспечения более эффективного использования ресурсов и устойчивости пищевого сектора. Также было подчеркнуто, что пищевая безопасность является серьезной проблемой во многих странах мира, в том числе в странах-членах ОИС. Отмечалось, что эффективное управление и контроль над пищевыми потерями и отходами крайне важны для обеспечения продовольственной безопасности в странах-членах ОИС.

В завершение были представлены соответствующие тематические доклады, состоялся обмен опытом. Далее участникам были выданы международные сертификаты.