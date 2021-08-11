Талибы пошли на Кабул

Сторонники движения "Талибан" бросили свои силы на Кабул. Об этом РИА Новости рассказал глава работающей в Афганистане итальянской гуманитарной организации Pangea.

По его словам, боевики находятся в 50 километрах от столицы страны. Ранее талибы обесточили город, который фактически находится в изоляции.

Правительственные войска продолжают сдавать населенные пункты Афганистана под контроль боевиков. По словам экспертов, таким образом власти страны пытаются предотвратить жертвы и разрушения, которые могут быть в случае боя. При этом не во всех регионах республики достаточно солдат для противостояния "Талибану".