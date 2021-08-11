Платок, в который плакал Месси, продают за $1 миллион

Салфетку, в которую плакался футболист Лионель Месси на конференции по случаю ухода из ФК «Барселона», выставили на продажу. Ее начальная цена — один миллион долларов. Соответствующее объявление появилось на онлайн-платформе Mercado Libre.

Продавец утверждает, что платок содержит генетический материал спортсмена, который позволит в будущем его клонировать. В комментариях пользователи просят скидку в тысячу долларов, так как платок уже наверняка высох. Также у автора объявления спрашивают, нет ли у него туалетной бумаги из «ПСЖ», пишет «Фонтанка».

8 августа аргентинский футболист Лионель Месси во время пресс-конференции, посвященной его уходу спустя 18 лет игры из испанского клуба «Барселона», не смог сдержать слез. По его словам, он никогда не думал, что такой момент настанет. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Месси перейдет во французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).