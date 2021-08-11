Тайна происхождения COVID-19: Китаю есть что скрывать от ВОЗ наш обзор
Сколько уже месяцев бьются ученые и разведки разных стран над тайной происхождения коронавируса, объявшего всю планету. Точного ответа нет, есть только версии, одна из которых — утечка из лаборатории в китайском Ухане. Доклад Всемирной организации здравоохранения не дал четкой формулировки, как опасный вирус появился и стал причиной пандемии. К Пекину не раз обращались лидеры разных стран мира с требованием предоставить данные исследований вируса в злополучной лаборатории. Но оттуда звучал категоричный отказ.
В пятницу Китай вновь отклонил призывы Всемирной организации здравоохранения к возобновлению расследования происхождения COVID-19, заявив, что поддерживает «научные», а не «политические» попытки выяснить, как возник вирус.
Вновь усиливается давление на Пекин, чтобы там подумали о новом расследовании происхождения пандемии, которая унесла жизни более четырех миллионов человек и парализовала экономики во всем мире с тех пор, как в декабре 2019 года вирус впервые заявил о себе в центральном китайском городе Ухань.
Задержанный и сильно политизированный визит группы международных экспертов ВОЗ начался в Ухани в январе 2021 года с целью подготовки отчета по первой фазе, который был написан совместно с их китайскими коллегами. Однако им не удалось сделать вывод о том, как возник вирус.
В четверг ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19, чтобы возобновить расследование причин заболевания. Китай нанес «ответный удар», повторив свою позицию о том, что первоначального расследования было достаточно и что призывы к дополнительным данным были мотивированы политикой, а не научным исследованием.
«Мы выступаем против политического расследования... и отказываемся от совместного доклада, опубликованного после визита группы экспертов ВОЗ в Ухань в январе, - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосю. - Мы поддерживаем научное расследование».
В упомянутом отчете говорится, что распространение вируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное было наиболее вероятным сценарием, в то время как утечка из вирусологических лабораторий Уханя была «крайне маловероятной».
Замминистра Ма отклонил предложения о начале нового расследования. «Выводы и рекомендации совместного отчета ВОЗ и Китая были признаны международным сообществом и научным сообществом, - сказал он. - Дальнейшая работа по глобальному отслеживанию распространения вируса должна и может проводиться в дальнейшем только на основе этого отчета, а не начинать новый».
Перед лицом нежелания Китая открыться для внешних исследователей эксперты все больше склоняются к рассмотрению теории о том, что вирус мог просочиться из лаборатории, которую когда-то отвергали как заговор, распространяемый ультраправыми США. Даже глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первоначальное расследование вирусологических лабораторий Уханя не зашло достаточно далеко, а президент Джо Байден в мае приказал разведывательному сообществу США провести отдельное расследование происхождения вируса.
В прошлом месяце ВОЗ призвала ко второму этапу расследования, включающему аудит лабораторий Уханя, и это привело в ярость власти в Пекине, а вице-министр здравоохранения Цзэн Исинь заявил, что такой план демонстрирует «неуважение к здравому смыслу и высокомерие по отношению к науке».
Между тем датский ученый Питер Бен Эмбарек, возглавлявший международную миссию в Ухань, сказал, что сотрудник лаборатории, заразившийся при взятии проб в полевых условиях, подпадает под одну из вероятных гипотез о том, как вирус передался от летучих мышей к человеку.
Он сказал датскому общественному каналу TV2, что подозреваемые летучие мыши были не из региона Ухань, и единственные люди, которые могли приблизиться к ним, были работники лабораторий Уханя.
В то же время, Бен Эмбарек ранее признавал в интервью журналу Science, что «политика всегда была рядом с нами» во время поездки в Ухань. Миссия ученых застопорилась после того, как Китай изначально приостановил выдачу разрешения на въезд международных исследователей. Об этом напоминает агентство AFP.
Упорное нежелание Китая все чаще наводит на мысль, что Пекину есть что скрывать в этой крайне запутанной истории.