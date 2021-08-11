Отдел международной информации и политики 17:32

Сколько уже месяцев бьются ученые и разведки разных стран над тайной происхождения коронавируса, объявшего всю планету. Точного ответа нет, есть только версии, одна из которых — утечка из лаборатории в китайском Ухане. Доклад Всемирной организации здравоохранения не дал четкой формулировки, как опасный вирус появился и стал причиной пандемии. К Пекину не раз обращались лидеры разных стран мира с требованием предоставить данные исследований вируса в злополучной лаборатории. Но оттуда звучал категоричный отказ. В пятницу Китай вновь отклонил призывы Всемирной организации здравоохранения к возобновлению расследования происхождения COVID-19, заявив, что поддерживает «научные», а не «политические» попытки выяснить, как возник вирус. Вновь усиливается давление на Пекин, чтобы там подумали о новом расследовании происхождения пандемии, которая унесла жизни более четырех миллионов человек и парализовала экономики во всем мире с тех пор, как в декабре 2019 года вирус впервые заявил о себе в центральном китайском городе Ухань.

Задержанный и сильно политизированный визит группы международных экспертов ВОЗ начался в Ухани в январе 2021 года с целью подготовки отчета по первой фазе, который был написан совместно с их китайскими коллегами. Однако им не удалось сделать вывод о том, как возник вирус. В четверг ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19, чтобы возобновить расследование причин заболевания. Китай нанес «ответный удар», повторив свою позицию о том, что первоначального расследования было достаточно и что призывы к дополнительным данным были мотивированы политикой, а не научным исследованием. «Мы выступаем против политического расследования... и отказываемся от совместного доклада, опубликованного после визита группы экспертов ВОЗ в Ухань в январе, - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосю. - Мы поддерживаем научное расследование». В упомянутом отчете говорится, что распространение вируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное было наиболее вероятным сценарием, в то время как утечка из вирусологических лабораторий Уханя была «крайне маловероятной». Замминистра Ма отклонил предложения о начале нового расследования. «Выводы и рекомендации совместного отчета ВОЗ и Китая были признаны международным сообществом и научным сообществом, - сказал он. - Дальнейшая работа по глобальному отслеживанию распространения вируса должна и может проводиться в дальнейшем только на основе этого отчета, а не начинать новый». Перед лицом нежелания Китая открыться для внешних исследователей эксперты все больше склоняются к рассмотрению теории о том, что вирус мог просочиться из лаборатории, которую когда-то отвергали как заговор, распространяемый ультраправыми США. Даже глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первоначальное расследование вирусологических лабораторий Уханя не зашло достаточно далеко, а президент Джо Байден в мае приказал разведывательному сообществу США провести отдельное расследование происхождения вируса. В прошлом месяце ВОЗ призвала ко второму этапу расследования, включающему аудит лабораторий Уханя, и это привело в ярость власти в Пекине, а вице-министр здравоохранения Цзэн Исинь заявил, что такой план демонстрирует «неуважение к здравому смыслу и высокомерие по отношению к науке».