Судан начал дрейф в сторону Турции новая геополитика
«Турция очень важна для нас, это ведущая страна, обладающая огромным опытом. Она занимает лидирующие позиции в ряде сфер экономики, в том числе в сельском хозяйстве. Мы хотим воспользоваться этими возможностями и опытом», - заявил в ходе визита в Анкару председатель Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Одно из беднейших и наименее экономически развитых государств мира – Судан наряду с Мавританией и Чадом входит в так называемый судано-сахарский «пояс бедности» - просто обязано в международных отношениях искать себе спонсора, к которому можно прислониться. Руководство Судана сделало свой выбор – в качестве стратегического партнера выбрана Анкара.
Пикантность заключается в том, что Судан нужен и Европе, и США. Причем нужен крепко. В силу своего стратегического положения Судан сегодня - этакая «невеста на выданье». Весьма разборчивая и требующая, чтобы партнер был состоятельным, а «конфетно-букетный период» включал дорогие подарки и шикарное ухаживание – как в романтических фильмах Голливуда.
Как водится, ухажеров было достаточно. Эр-Рияд выражал готовность помочь Хартуму с сокращением его внешнего долга. Париж собрался аннулировать 5 миллиардов долларов долга Судана перед Францией и выдать еще 1.5 миллиарда, чтобы помочь расплатиться с остальными. Москва обещала кредитную линию для суданской армии.
Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан принимал предложения ото всех, вежливо кланялся и широко улыбался. В Эр-Рияде и Эмиратах его считали «своим», поскольку именно он с 2015 по 2018 годы руководил суданским контингентом, участвовавшим в составе коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией в операциях в Йемене.
Но «китайское прошлое» аль-Бурхана, а он несколько лет провел в этой стране в качестве военного атташе, и тщательное изучение им опыта действий Турции в Ливии, где Анкара за несколько лет сумела сделать то, что за десятилетие не удалось американцам и НАТО, то есть принести в эту страну мир – оказалось сильнее.
Не отказывая никому из представителей Запада, с конца прошлого года он начал плотный диалог с Анкарой, предварительно договорившись об экономическом сотрудничестве с Китаем. Финалом стала встреча 27 мая делегации из Судана с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Говорили о многом. В частности, о турецкой военной базе на принадлежащем Судану острове Суакин.
В 2018 году Анкара и Хартум договорились о 99-летней аренде острова Турцией, реконструкции порта и строительстве военной базы. Строительные работы были запущены в том же 2018 году. Однако после переворота в Судане данная инициатива была заморожена на неопределённый срок.
Теперь, судя по всему, для этого проекта наступает время оттепели. Не забесплатно, конечно. А в обмен на инвестиции в размере около 10 миллиардов долларов, соглашение о которых было подписано в ходе визита суданского вице-президента Мухаммада Хамдана Дагло в Анкару.
А уже несколько дней спустя суданский министр городского развития Абдулла Яхъя заявил, что уже в ближайшее время страну посетят представители турецких фирм, занимающиеся строительством дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.
Турция работает над восстановлением своего присутствия в Судане, стремительно выигрывая у других партнеров соревнование в темпе принятия решений и минимальном разрыве между договором и началом его реализации. На подписанных соглашениях еще и чернила не просохли – а турецкие бизнесмены уже в стране с конкретными проектами. Лучшего способа продемонстрировать серьезность намерений и профессиональный подход и представить трудно.
Аль-Бурхан это оценил. И теперь, после его визита в Анкару, стало ясно, кого выбрал Хартум в качестве своего стратегического партнера. В сотрудничестве с Анкарой и Пекином в Судане видят перспективы будущего страны. Остальные участники этой гонки – оказались в аутсайдерах. И теперь самое интересное – наблюдать за тем, как и какими методами они будут оспаривать этот результат и пытаться взять реванш за проигрыш.