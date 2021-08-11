Джемаль Бустани, автор haqqin.az 17:41

«Турция очень важна для нас, это ведущая страна, обладающая огромным опытом. Она занимает лидирующие позиции в ряде сфер экономики, в том числе в сельском хозяйстве. Мы хотим воспользоваться этими возможностями и опытом», - заявил в ходе визита в Анкару председатель Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Одно из беднейших и наименее экономически развитых государств мира – Судан наряду с Мавританией и Чадом входит в так называемый судано-сахарский «пояс бедности» - просто обязано в международных отношениях искать себе спонсора, к которому можно прислониться. Руководство Судана сделало свой выбор – в качестве стратегического партнера выбрана Анкара.

Пикантность заключается в том, что Судан нужен и Европе, и США. Причем нужен крепко. В силу своего стратегического положения Судан сегодня - этакая «невеста на выданье». Весьма разборчивая и требующая, чтобы партнер был состоятельным, а «конфетно-букетный период» включал дорогие подарки и шикарное ухаживание – как в романтических фильмах Голливуда. Как водится, ухажеров было достаточно. Эр-Рияд выражал готовность помочь Хартуму с сокращением его внешнего долга. Париж собрался аннулировать 5 миллиардов долларов долга Судана перед Францией и выдать еще 1.5 миллиарда, чтобы помочь расплатиться с остальными. Москва обещала кредитную линию для суданской армии. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан принимал предложения ото всех, вежливо кланялся и широко улыбался. В Эр-Рияде и Эмиратах его считали «своим», поскольку именно он с 2015 по 2018 годы руководил суданским контингентом, участвовавшим в составе коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией в операциях в Йемене. Но «китайское прошлое» аль-Бурхана, а он несколько лет провел в этой стране в качестве военного атташе, и тщательное изучение им опыта действий Турции в Ливии, где Анкара за несколько лет сумела сделать то, что за десятилетие не удалось американцам и НАТО, то есть принести в эту страну мир – оказалось сильнее. Не отказывая никому из представителей Запада, с конца прошлого года он начал плотный диалог с Анкарой, предварительно договорившись об экономическом сотрудничестве с Китаем. Финалом стала встреча 27 мая делегации из Судана с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Говорили о многом. В частности, о турецкой военной базе на принадлежащем Судану острове Суакин.