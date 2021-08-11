Прощальные гастроли Меркель

В правительстве Германии сообщили, что канцлер Ангела Меркель посетит Москву перед визитом в Киев, сообщает Mk.Ru.

"Канцлер ФРГ Меркель посетит Россию 20 августа, а 22-го числа отправится в Киев", – сообщил представитель германского кабмина. Подробности ее программы в Москве станут известны в начале следующей недели.

Это будет последний визит Ангелы Меркель в Россию в качестве канцлера Германии. Уже осенью она покинет свой пост.

Известно, что в Киеве Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит с ним гарантии Германии в случае запуска "Северного потока-2".