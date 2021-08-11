В Шуше обнаружили оружие и боеприпасы сепаратистов фото
Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения спрятанных сепаратистами оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, во время контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского РОП и соответствующих структур СГБ Азербайджана, на территории города были обнаружены один пулемет, один автомат, три ручные гранаты, гранатометный снаряд, 691 патрон калибра 7,62 миллиметра и другие боеприпасы.