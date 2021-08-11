Как известно, после освобождения оккупированных территорий азербайджанская армия также завладела вышками телекоммуникационного оператора марионеточного режима - « Карабах Телеком», который в свою очередь является придатком армянского мобильного оператора «АрменТел».

Абоненты мобильных операторов в Армении в растерянности и панике после распространившейся в армянских СМИ информации о том, что все телефонные разговоры в этой стране прослушиваются со стороны Азербайджана.

В армянских СМИ прошла пугающая всех абонентов мобильной связи информация о том, что «азербайджанцы завладели резервными копиями серверов Кarabakh Telecom и получили доступ к мобильной сети Армении. И тут среди армянских абонентов мобильной связи разразился переполох».

В ответ на запрос hetq.az, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении попыталась успокоить абонентов заявив, что «свидетельств о прослушивании телефонных разговоров не поступало».

Однако специалист по информационным технологиям Артур Папян считает, что во время наступательных операций азербайджанской армии, когда вышки сотовой связи попали под их контроль, у Баку была возможность беспрепятственно подключиться к армянской сети.

«То, что азербайджанцам удалось удалить резервные копии серверов «Карабах Телеком», может привести к очень плохим последствиям», - сказал Папян в интервью армянским журналистам.