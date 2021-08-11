Для ознакомления с реабилитационными и социально-психологическими услугами, оказываемыми ветеранам войны в Евлахском центре реабилитации Госагентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации при Минтруда, в этот центр был организован медиатур.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения, в последние годы согласно поручению президента Ильхама Алиева, министерством проведена важная работа по созданию реабилитационной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями. В 2019-2020 гг. и в минувший период текущего года после капитального ремонта и реконструкции в пользование были переданы 12 учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию, одним из которых является и Евлахский реабилитационный центр. В этих учреждениях нашим ветеранам оказываются качественные реабилитационные и социально-психологические услуги.