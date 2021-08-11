Журналисты посмотрели, как ветераны проходят реабилитацию фото
Для ознакомления с реабилитационными и социально-психологическими услугами, оказываемыми ветеранам войны в Евлахском центре реабилитации Госагентства социально-медицинской экспертизы и реабилитации при Минтруда, в этот центр был организован медиатур.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения, в последние годы согласно поручению президента Ильхама Алиева, министерством проведена важная работа по созданию реабилитационной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями. В 2019-2020 гг. и в минувший период текущего года после капитального ремонта и реконструкции в пользование были переданы 12 учреждений по реабилитации и социальному обслуживанию, одним из которых является и Евлахский реабилитационный центр. В этих учреждениях нашим ветеранам оказываются качественные реабилитационные и социально-психологические услуги.
Наряду с этим, 114 военнослужащих с ампутированными нижними конечностями вследствие ранений, полученных в ходе 44-дневной Отечественной войны, обеспечены 118 современными высокотехнологическими протезами. Также 1157 инвалидов первой и второй карабахских войн обеспечены 8612 реабилитационными средствами. Ведется работа по обеспечению высокотехнологическими протезами наших ветеранов с ампутированными верхними конечностями.
Представители медиа ознакомились с реабилитационной работой, проводимой в Евлахском реабилитационном центре с ветеранами Отечественной войны, узнали их мнения об оказываемых им услугах. В учреждении, где созданы условия, соответствующие современным требованиям, на основе применения эффективных физиотерапевтических процедур и с использованием современного оборудования, оказываются услуги по социально-медицинской реабилитации.
Журналистам сообщили также о проводимой работе по широкому применению в реабилитационной системе электронных технологий.