Новые порядки талибов: исламская одежда, не стричь бороды, женщинам нельзя ходить без мужа
В захваченных провинциях Афганистана талибы начали устанавливать свои порядки. В первую очередь, проверяют телефоны местных жителей и наказывают их за "неподобающее", с их точки зрения, содержимое, рассказал РИА Новости Абдулхалек Тахари, житель северо-восточной провинции Тахар, расположенной на границе с Таджикистаном.
"Во-первых, новые законы талибов накладывают ограничения на всех людей. Особенно в личных делах, ношении одежды, выхода женщин на улицу. Молодых людей заставляют носить определенные типы одежды, им запрещают стричься. Также проверяются телефоны, и людей подвергают наказанию, если в них обнаруживаются запрещенные и неподобающие с точки зрения талибов вещи", - сказал Тахари.
Кроме того, по его словам, на жителей захваченных районов наложили целый ряд обязательств. "Отдельных граждан и целые группы людей заставляют по очереди готовить еду для групп талибов. С фермеров принудительно собираются "ушр" (десятина) и "закят" (обязательный ежегодный налог в мусульманском праве). Запрещено передвигаться группами более чем из двух человек, а женщинам запрещается появляться на улице без сопровождения мужа и близких родственников", - добавил собеседник агентства.
В заключение Тахари отметил, что он намерен покинуть свой район, так как "талибы с неприязнью относятся к людям, их вид пугает". Он также опасается, что талибы накажут его, если им станет известно, что в прошлом он работал на афганскую армию.