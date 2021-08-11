Новые порядки талибов: исламская одежда, не стричь бороды, женщинам нельзя ходить без мужа

В захваченных провинциях Афганистана талибы начали устанавливать свои порядки. В первую очередь, проверяют телефоны местных жителей и наказывают их за "неподобающее", с их точки зрения, содержимое, рассказал РИА Новости Абдулхалек Тахари, житель северо-восточной провинции Тахар, расположенной на границе с Таджикистаном.

"Во-первых, новые законы талибов накладывают ограничения на всех людей. Особенно в личных делах, ношении одежды, выхода женщин на улицу. Молодых людей заставляют носить определенные типы одежды, им запрещают стричься. Также проверяются телефоны, и людей подвергают наказанию, если в них обнаруживаются запрещенные и неподобающие с точки зрения талибов вещи", - сказал Тахари.