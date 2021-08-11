США проиграли не войну, они проиграли народу наше послесловие
События в Афганистане после того, как США объявили о своем уходе оттуда, развиваются таким образом, что вопрос, что там делали уходящие все двадцать лет пребывания, только заостряется. Очевидно, что проиграна не столько война, сил и средств, чтобы многажды испепелить территорию Афганистана у американцев предостаточно, провалена очередная попытка цивилизовать и демократизировать общество, живущее совсем иными нормами и традициями.
Надо сказать, американскому обществу понимание, что дело пошло не так и с этим нужно что-то делать, пришло уже довольно давно. На фоне национальной травмы после террористических атак 11 сентября 2001 года вторжение в Афганистан, конечно, пользовалось подавляющей поддержкой. В опросах Gallup за военную операцию высказывалось около 90% американцев. С течением времени уровень поддержки падал, и к 2014 году число тех, кто считал вторжение в Афганистан ошибкой, и тех, кто держался прежней точки зрения, сравнялось.
Еще в 2008 году в опросе CBS News/New York Times только 28% американцев сказали, что война в Афганистане идет успешно. Отношение немного изменилось в 2011 году после успешной операции по ликвидации Усамы бен Ладена: тогда под свежим впечатлением в опросе CNN/ORC 47% охарактеризовали афганскую войну как успешную, но 46% - нет. В принципе, устранение главы «Аль Каиды» было единственной понятной целью, прочие действия за тысячи километров от американской территории не несли понятного смысла.
Что важно, не видели смысла в этом и непосредственные участники боевых действий. Так, в 2019 году около 60% опрошенных ветеранов и членов их семей выступали за полный вывод войск из Афганистана, а в 2020 году - уже 73% ветеранов и 69% членов семей. Это весьма многочисленная группа: в опросе Economist/YouGov четыре процента американцев указали, что служили в Афганистане, 14% сказали, что служил один из членов семьи, 20% - близкий друг.
Когда вопрос о выводе войск стал непосредственно в повестку дня, общественная поддержка была обеспечена. Апрельский опрос Hill-HarrisX показал, что 73% зарегистрированных избирателей выступают за вывод войск, июльский опрос Politico-Morning Consult – 59%. Как бы ни отличались методики опроса общественного мнения и ни гуляли итоговые цифры, не подлежит сомнению, что большинство американцев одобряют решение Белого дома.
Самая длинная в американской истории война, которая стоила ей 2400 солдатских жизней, больше 20 тысяч раненых и больше двух триллионов долларов понесенных затрат, заканчивается. Если бы соответствующее решение было принято раньше, цена была бы меньше. Все, что теперь может Америка, попытаться сделать так, чтобы выход из Афганистана не напоминал позорное бегство. Пока выходит не очень.