Леонид Швец, автор haqqin.az 18:42

События в Афганистане после того, как США объявили о своем уходе оттуда, развиваются таким образом, что вопрос, что там делали уходящие все двадцать лет пребывания, только заостряется. Очевидно, что проиграна не столько война, сил и средств, чтобы многажды испепелить территорию Афганистана у американцев предостаточно, провалена очередная попытка цивилизовать и демократизировать общество, живущее совсем иными нормами и традициями. Надо сказать, американскому обществу понимание, что дело пошло не так и с этим нужно что-то делать, пришло уже довольно давно. На фоне национальной травмы после террористических атак 11 сентября 2001 года вторжение в Афганистан, конечно, пользовалось подавляющей поддержкой. В опросах Gallup за военную операцию высказывалось около 90% американцев. С течением времени уровень поддержки падал, и к 2014 году число тех, кто считал вторжение в Афганистан ошибкой, и тех, кто держался прежней точки зрения, сравнялось.

Еще в 2008 году в опросе CBS News/New York Times только 28% американцев сказали, что война в Афганистане идет успешно. Отношение немного изменилось в 2011 году после успешной операции по ликвидации Усамы бен Ладена: тогда под свежим впечатлением в опросе CNN/ORC 47% охарактеризовали афганскую войну как успешную, но 46% - нет. В принципе, устранение главы «Аль Каиды» было единственной понятной целью, прочие действия за тысячи километров от американской территории не несли понятного смысла. Что важно, не видели смысла в этом и непосредственные участники боевых действий. Так, в 2019 году около 60% опрошенных ветеранов и членов их семей выступали за полный вывод войск из Афганистана, а в 2020 году - уже 73% ветеранов и 69% членов семей. Это весьма многочисленная группа: в опросе Economist/YouGov четыре процента американцев указали, что служили в Афганистане, 14% сказали, что служил один из членов семьи, 20% - близкий друг. Когда вопрос о выводе войск стал непосредственно в повестку дня, общественная поддержка была обеспечена. Апрельский опрос Hill-HarrisX показал, что 73% зарегистрированных избирателей выступают за вывод войск, июльский опрос Politico-Morning Consult – 59%. Как бы ни отличались методики опроса общественного мнения и ни гуляли итоговые цифры, не подлежит сомнению, что большинство американцев одобряют решение Белого дома.